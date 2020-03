Disney sluit pretparken in Parijs, Californië en Florida RL

13 maart 2020

02u20

Bron: ANP/BuzzE 0 Showbizz Slecht nieuws voor Mickey, Minnie en Donald: na de parken in Azië sluit ook Disney ook haar parken in Parijs, Florida en Californië.

Laatstgenoemde sluit dit weekend al de poorten. Disneyland Parijs en Disneyworld in Florida volgen aanstaande dinsdag. De hotels van deze twee parken blijven tot nader order open, maar de cruises van Disney worden in de maand maart wel geschrapt, klinkt het in een mededeling.

Californië

De gezondheidsautoriteiten in Californië hebben aanbevolen evenementen met meer dan 250 bezoekers uit te stellen of af te gelasten in verband met het coronavirus.

Ook Universal Studio's even buiten Los Angeles gaat zaterdag dicht. Het attractiepark met filmthema liet donderdag in een verklaring weten dat er geen besmettingen zijn geconstateerd, maar de sluiting een voorzorgsmaatregel is. Universal Studio's verwacht op 28 maart weer open te gaan.

Disney liet zich niet uit over de duur van de sluiting van Disneyland en zusterpark California Adventure Land in Anaheim. Gasten die in de hotels van Disney rond de parken verblijven hebben tot maandag om hun koffers te pakken.

Voor vierde keer dicht in geschiedenis

Het is de vierde keer in de 65-jarige geschiedenis van Disneyland dat het park volledig sluit. Eerder gebeurde dat na de moord op John F. Kennedy in 1963, na de Northridge aardbeving in de omgeving in 1994 en na de aanslagen van 9/11 in 2001.