Disney probeert om publieke rechtszaak met Scarlett Johansson te vermijden: “Ze willen hun fouten verbergen”

CelebritiesEr zit een serieus haar in de boter tussen Scarlett Johansson (36) en Disney. Johansson, die de hoofdrol speelt in de nieuwe Disney-film ‘Black Widow’, is boos omdat de film tegelijkertijd op de streamingdienst van het bedrijf én in de bioscopen is uitgekomen. Als gevolg sleept de actrice Disney nu voor de rechtbank. Aanvankelijk maakte het bedrijf nog duidelijk dat ze de aanklacht van Scarlett redelijk gierig vonden, maar volgens haar advocaat komen ze hier nu op terug.

De advocaat van Scarlett Johansson zegt dat Disney “zijn wangedrag probeert te verbergen” door arbitrage, een vorm van bemiddeling buiten de rechtbank om, te zoeken. “Na aanvankelijk te hebben gereageerd op deze rechtszaak met een vrouwonvriendelijke aanval op Scarlett Johansson, probeert Disney nu, voorspelbaar, om zijn wangedrag te verbergen in een vertrouwelijke arbitrage”, aldus de advocaat van de actrice, John Berlinkski, in een verklaring.

Johansson beweert dat Disney haar heeft opgelicht door haar film ‘Black Widow’ tegelijkertijd op Disney+ en in de bioscopen uit te brengen. Zo loopt ze een bonus van miljoenen mis, want volgens haar contract wordt die bonus enkel gebaseerd op de ticketverkoop in de cinema’s; en dus niet op de verkoop via streamingzenders. Johansson noemde het contractbreuk en ging vervolgens naar de rechtbank. Disney noemde de aanklacht in een statement “triest en verontrustend”: “Ze krijgt al een loon van 17 miljoen euro en is ruimschoots gecompenseerd voor de première op de streamingdienst. Het is jammer dat Scarlett niet meer begrip en respect heeft voor de omstandigheden die zijn ontstaan vanwege de coronacrisis.”

Zeker van hun stuk

Aanvankelijk leek het er dus op dat ook Disney van plan was om hard te spelen, maar daar komen ze nu dus op terug. Vrijdagavond diende het bedrijf een verzoek in om de rechtszaak door middel van arbitrage, en dus zonder tussenkomst van een rechter, op te lossen. Dat schrijft het Amerikaanse magazine People. Zij slaagden er namelijk in om de rechtbankdocumenten in kwestie in te kijken.

Als het verzoek wordt goedgekeurd, moeten Disney en Scarlett dus onderling tot een oplossing of compromis komen. Het kamp van de actrice lijkt echter niet gelukkig te zijn met de zet van het bedrijf. “Waarom is Disney zo bang dat deze kwestie voor de rechtbank komt?”, vraagt de advocaat van Johansson zich luidop af in zijn verklaring. “Het is omdat ze beloofd hadden dat ‘Black Widow’ eerst alleen in de bioscopen zou verschijnen, net zoals hun andere films.” De advocaat van Scarlett is er dan ook zeker van dat ze hun gelijk zullen halen. Het bewijs staat namelijk overduidelijk aan hun kant.

LEES OOK: