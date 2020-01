Disney, maar dan in’t echt: dit zijn de ideale vakantiebestemmingen voor elke fan MVO

07 januari 2020

Droom je ook al sinds je kinderjaren van een écht Disneykasteel? Goed nieuws, want de tekenaars in kwestie baseren hun films vaak op echte locaties.

Disneyfilms gaan altijd over betoverende plaatsen in een heel, héél ver land. Maar eigenlijk liggen veel van die sprookjesachtige kastelen niet zo ver van onze deur. Hierboven zien we bijvoorbeeld het kasteel van Doornroosje, ofwel ‘Sleeping Beauty’. Het ontwerp werd gebaseerd op Neuschwanstein Castle in Duitsland. Het kasteel werd destijds nog gespot door Walt Disney himself, toen hij door Europa trok op zoek naar inspiratie.

Brave - Eilean Donan Castle

Liever iets avontuurlijker, zoals prinses Merida in ‘Brave’? In Schotland, midden in het beroemde meer van Loch Ness, vind je het kasteel waarop haar paleis gebaseerd is. Eilean Donan Castle is niet meer bewoond en lijkt vandaag de dag meer op een ruïne, maar het is een prachtig uitzicht om bij weg te dromen.

Up - Angel Falls

Iedereen herinnert zich de schattige oude man uit ‘Up’ nog wel. Hij had maar één droom: verhuizen naar de top van een waterval, net zoals hij dat met zijn intussen overleden echtgenote, Ellie, had gepland. De hele film lang probeert hij de top te bereiken. En wie wil kan dat ook. Zo lang je naar Angel Falls in Venezuela wil afzakken.

‘Keizer Kuzco’ - Machu Picchu

Het is sowieso al een gegeerde bestemming onder ervaren - en minder ervaren - trekkers, maar nu misschien nog meer. De Machu Picchu lag namelijk aan de basis van het ontwerp van het paleis in ‘Keizer Kuzco’, ofwel ‘The Emperor’s New Groove’.

Aladdin - Taj Mahal

Agrabah, de Oosterse stad uit ‘Aladdin’, kunnen we terugvinden in India. Het paleis van de sultan is namelijk gebaseerd op de Taj Mahal, één van de zeven wereldwonderen, dus zeker een Disneysprookje waard.

‘Rapunzel’ - Mont Saint Michel

Wie net als Rapunzel uit de film ‘Tangled’ graag wegdroomt bij een kasteel omringd door water, hoeft het niet verder te zoeken dan de Mont Saint Michel. Het Franse schiereilandje telt maar 43 inwoners, maar blijkbaar ook een paar Disneyprinsessen.

‘Belle en het Beest’ - Alsace

Uit het liedje ‘Be Our Guest’ weten we al dat Belle in Frankrijk woont - “after all miss, this is France” - en aan het begin van de film zingt ze bovendien over haar kleine, rustieke dropje. Als je zelf door zo’n sprookjesdrop wil wandelen, kan je gewoon op vakantie in de regio van Alsace. Daar ligt meer dan één zeer gelijkaardig dropje, waarbij de tekenaars zeker hun inspiratie gehaald hebben.

‘De Klokkenluider van de Notre Dame’ - Parijs

Oké, dit was een makkelijke, want de titel zegt het zelf. De Klokkenluider woonde in de top van de Notre Dame, die we uiteraard kunnen vinden in Parijs, de hoofdstad van Frankrijk. Jammer genoeg is het gebouw momenteel onder constructie, vanwege de brand die er vorig jaar uitsloeg.

‘De Kleine Zeemeermin’ - Chateau De Chillon

Wie zich liever een echte zeemeermin waant kan dan weer naar Chateau De Chillon in Zwitserland trekken. Het wordt dan wel omringd door een meer en niet door de zee, maar we kunnen ons zo voorstellen dat Ariel er plots haar hoofd boven water steekt.