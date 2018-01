Disney lekt beelden van twee nieuwe topfilms TC

Disney heeft een eerste beeld van de nieuwe animatiefilm 'Ralph Breaks The Internet' op het web gelekt. Die film is een vervolg op de bijzonder succesvolle 'Wreck-It-Ralph' uit 2012. In die film speelden de avonturen van hoofdpersonages Ralph en Vanellope zich nog af in de wereld van de klassieke videogames, in deze nieuwe film, die later dit jaar in de cinema's verwacht wordt, zullen de twee zich op het internet wagen. Met ongetwijfeld alle grappige en avontuurlijke gevolgen van dien.

RV 'Ralph Breaks the Internet'.

Marvel, een studio van het grotere Disney, gaf dan weer een nieuwe foto van 'Ant-Man and The Wasp' vrij. Op die foto zien we de nieuwe superheldin The Wasp voor het eerst in vol ornaat. Die rol zal vertolkt worden door actrice Evangeline Lily, die we ook kennen uit de tv-reeks 'Lost' en de 'The Hobbit'-films. Zij speelde ook in de eerste 'Ant-Man' al de rol van Hope van Dyne, het alter ego van The Wasp. De rol van Ant-Man zal opnieuw ingevuld worden door Paul Rudd. 'Ant-Man and the Wasp' verschijnt deze zomer in de cinema.

RV 'Ant-Man and The Wasp'.