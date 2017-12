Disney kiest regisseur voor 'The Little Mermaid' TC

Niet de minste, die Robert Marshall. Hij regisseerde eerder al topfilms als 'Memoirs of a Geisha' en de musical 'Chicago'. Hij is ook geen onbekende voor Disney. Voor hen maakte hij 'Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides' en werkt hij op dit moment nog aan 'Mary Poppins Returns.' Disney geeft hem nu een grote verantwoordelijkheid. Want de tekenfilmversie van 'De Kleine Zeemeermin' gaf de toen kwakkelende animatiestudio een nieuwe boost. 'The Little Mermaid' werd zelfs één van de grootste successen van Disney en wordt als een soort van redder van de animatiestudio beschouwd. De live action-versie moet ook filmgeschiedenis schrijven. Robert zal nu op zoek gaan naar geschikte acteurs om gestalte te geven aan legendarische personages als Ariel, de kreeft Sebastian en zeeheks Ursula. De film krijgt overigens behoorlijk wat concurrentie. Want naast de Disneyprent verschijnen de komende jaren nog twee filmversies van het verhaal in de cinema.

Getty Images for Martini Robert Marshall.