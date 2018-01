Disney heeft regisseur voor 'The Sword in the Stone' TC

Het is al een tijdje een trend: Disney die van haar tekenfilmklassiekers nieuwe live action-films maakt. Eerder zagen we zo al 'The Jungle Book', 'Alice in Wonderland', 'Malificent', 'Cinderella' en 'Beauty and the Beast' passeren. Binnenkort komen er ook nog een paar andere uit of wordt er momenteel al hard gewerkt aan die verfilmingen. Dat is het geval met 'The Lion King', 'Aladdin', 'Dumbo', 'Mulan' en 'The Little Mermaid'. En nu mag er nog eentje aan die lange lijst worden toegevoegd. Zopas raakte bekend dat er ook een regisseur werd geselecteerd om een film te draaien gebaseerd op 'The Sword in the Stone', de tekenfilm geïnspireerd door de legende van koning Arthur. Dat was de laatste tekenfilm die door Walt Disney zelf geproduceerd wordt. De productie wordt nu zo snel mogelijk opgestart zodat hij in 2020 in de zalen kan verschijnen. Welke acteurs de rollen van de arme weesjongen Wart en de grappige tovenaar Merlijn zullen spelen, is nog niet bekend.