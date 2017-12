Disney gaat film maken die gebaseerd is op populaire attractie Jungle Cruise TC

12u59 0 EPA Showbizz Acteur Dwayne Johnson strikt hoofdrol in nieuwe Disneyfilm.

Actiester Dwayne Johnson, aka The Rock, had opvallend nieuws tijdens zijn promo-interviews voor de nieuwe 'Jumanji'-film. Johnson onthulde dat hij een nieuwe hoofdrol te pakken heeft in een Disneyproductie. Hij zal de cast aanvoeren in de nieuwe avonturenfilm 'Jungle Cruise'. Dat is opnieuw een film waarvan het scenario gebaseerd is op een attractie uit de Disney-pretparken. Dat zoiets best succesvol kan zijn bewezen eerder al de 'Pirates of the Caribbean'-films. Veel mocht Dwayne nog niet kwijt over 'Jungle Cruise'. "Ik zal de kapitein spelen van een boot die de Amazone op vaart", sprak hij. "En daarbij belanden de personages in allerlei geweldige avonturen. Een beetje in de stijl van Indiana Jones. Ik kijk er nu al enorm naar uit." De opnamen voor de film zouden nog dit jaar starten. Hij zou eind 2019 in de zalen moeten komen.

RV Dwayne Johnson met Karen Gillan en Jack Black. Straks te zien in 'Jumanji: Welcome to the Jungle.'