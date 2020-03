Disney-CEO’s geven hun loon op tijdens coronacrisis MVO

31 maart 2020

15u10

Bron: Hollywood Reporter 6 Showbizz The Walt Disney Company mag dan één van de meest winstmakende bedrijven ter wereld zijn, ook zij voelen de pijnlijke gevolgen van de coronacrisis. Niet alleen zijn alle Disneyparken gesloten, waardoor er veel verlies wordt gedraaid, maar ook de geplande filmreleases, zoals die van ‘Mulan’, kunnen niet doorgaan. Daarom heeft grote baas Bob Iger beslist om zijn volledige loon af te staan zolang de crisis nog duurt.

Daarmee is hij één van de eerste belangrijke CEO’s die toestemt met zo’n drastische ingreep. Let wel, zijn loon opgeven betekent niet dat Iger vanaf nu alleen nog boterhammen met choco op tafel kan zetten. ‘CEO van The Walt Disney Company’ is de derde bestbetaalde baan ter wereld. Hij heeft dus al meer dan genoeg spaarcenten opzij staan om deze crisis comfortabel door te komen. Vorig jaar verdiende hij bijvoorbeeld zo’n 43,28 miljoen euro, maar het jaar daarvoor was dat zelfs nog 59,77 miljoen.

Iger is nog CEO van het entertainmentbedrijf tot eind 2021. Daarna neemt zijn opvolger - de volgende Bob, deze keer met achternaam Chapek - het van hem over. Ook Bob Chapek heeft beslist om 50% van zijn wedde op te geven gedurende de coronacrisis. Zijn basissalaris bestaat uit 2,2 miljoen euro per maand, waarvan hij nu dus de helft laat varen. Uiteraard houdt ook hij er dus nog een mooi maandloon aan over.

Ook andere topmannen binnen het bedrijf geven 20%, 25% of 30% van hun loon op. Zo hopen ze Disney de financiële boost te geven die het nodig heeft tijdens deze economisch moeilijke periode.

Chapek maakte het nieuws bekend via een mail die hij naar alle medewerkers van het bedrijf stuurde. Dat bericht werd ook onderschept door The Hollywood Reporter, waardoor het nu wereldnieuws is. “In deze tijden stellen we jullie inzet erg op prijs”, klonk het in het bericht. “Daarom willen ook wij ons steentje bijdragen.”