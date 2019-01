Discrimineert Philip Cracco mannen in zijn nieuw interimkantoor? “Wij willen gewoon clichédenken doorbreken” Guy Van Gestel

30 januari 2019

De flamboyante zakenman Philip Cracco (55) doet weer van zich spreken. Zijn nieuwe interimkantoor richt zich exclusief en heel zichtbaar op vrouwen, volgens hem 'om hen een kans te geven in typische mannenberoepen.' Experts menen echter dat Philip de antidiscriminatiewet overtreedt.

‘The Sky Is The Limit’-gezicht Philip Cracco kennen we professioneel van het horlogemerk Rodania en uitzendkantoor Accent Jobs, en privé van zijn stormachtige relatie met Aïsha Van Zele. Twee jaar geleden begon Philip een nieuw interimkantoor – JobFIXers – dat inmiddels 69 vestigingen telt. Het nieuwste filiaal, in Roeselare, richt zich uitsluitend op dames: er zullen alleen vrouwen werken, en alleen vrouwen worden er aan een tijdelijke baan geholpen.

Clichédenken

Het initiatief brengt een golf van verontwaardiging teweeg, want velen vinden dat mannen hierdoor worden gediscrimineerd. En dat de gevel van ‘JobFIXers Madammen’ bovendien in stereotiep roze werd geschilderd, kan al evenmin op veel goedkeuring rekenen.

Philip Cracco blijft er behoorlijk stoïcijns onder. ‘Ik merk dat 70% van alle interimwerk naar mannen gaat. Daar willen wij iets aan doen’, verdedigt hij zijn aanpak. ‘Zou het niet mooi zijn dat vrouwen ook in de bouw kunnen werken? Dat ze aan de slag kunnen in typische mannenberoepen zoals mecanicien of autoverkoper? Waarom zou een vrouw geen auto kunnen verkopen?’

Misschien willen werkgevers dat niet.

Da’s een denkpatroon dat doorbroken moet worden. Mag ik mijn stelling bewijzen met een raadseltje?

Doe maar.

Een vader en zijn zoon zijn betrokken in een verkeersongeval. De vader sterft, de zoon wordt naar het ziekenhuis gebracht. Aan de operatietafel roept de chirurg plots uit: ‘Maar da’s mijn zoon!’ Weet jij wat hier aan de hand is? Nee? De chirurg is de moeder van het slachtoffer. Veel mensen worden op het verkeerde been gezet omdat ze een chirurg bijna automatisch als een man zien. Dat soort clichédenken willen wij doorbreken.

Toch komt er kritiek van experts die jouw initiatief niet kunnen rijmen met de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Kijk, voor mij is dit iets positiefs. Wij weren mannen helemaal niet, ook zij zijn welkom bij ons. De wet zegt dat je niemand mag weigeren, en dat gaan wij ook niet doen. De focus ligt in dit ene filiaal echter op vrouwen. Door positief te discrimineren willen we de ongelijkheid wegwerken. We gaan gewoon iets meer aandacht geven aan dames.

Van aandacht voor dames gesproken: een tijd geleden kwam JobFIXers in opspraak. Vrouwelijke werknemers onthulden dat ze vooral knap moeten zijn en op hoge hakken rondlopen. Is dat niet seksistisch?

Ik nodig je uit om eens te komen kijken bij ons. Zo gaat het er hier niet aan toe. Ach, ze zeggen maar. ’t Is allemaal reclame.

Heb je dit doorgesproken met Aïsha? Wat vindt zij van JobFIXers Madammen?

Dit zijn zaken. Ik heb dat niet besproken met Aïsha. Zij heeft andere dingen aan haar hoofd. Ze werkt niet bij mij, hé.

‘Op glad ijs’

Meldingen over de dresscode bij JobFIXers – rode pumps voor de vrouwelijke werknemers – kwamen vorig jaar ook bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen terecht. ‘Dit is op z’n minst bedenkelijk, en het zorgt er inderdaad voor dat Philip Cracco nu de schijn tegen heeft’, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut. ‘Moeilijk te geloven dat zo’n bedrijf nu zou vooroplopen in de strijd tegen de discriminatie van vrouwen.’

Volgens Stevens is positieve actie, om bijvoorbeeld meer vrouwen in een ‘mannensector’ aan de slag te helpen, eventueel wel mogelijk, maar de wetgever legt strenge voorwaarden op: het moet bijvoorbeeld tijdelijk zijn en een bestaande ongelijkheid wegwerken. Het is zeer de vraag of Philip Cracco aan alle voorwaarden voldoet.

‘Hij begeeft zich alleszins op glad ijs’, vindt Stevens. ‘Al helemaal als hij in zijn filiaal alleen maar vrouwen wil tewerkstellen. Dat lijkt me sowieso uitgesloten.’

nauwgezet opvolgen

Het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen heeft nog bedenkingen bij JobFIXers Madammen. ‘Cracco zegt dan wel dat hij vrouwen aan typische mannenjobs wil helpen, maar wij vrezen dat ze toch vooral weer in traditionele sectoren zoals de zorgverlening of de poetssector zullen terechtkomen’, stelt adjunct-directeur Liesbet. ‘Dit initiatief moet dus heel nauwgezet worden opgevolgd, want in principe mag je in een selectieprocedure geen geslacht uitsluiten. ’Philip Cracco verwijst graag naar de uitspraak van een rechter die fitnessketen

Basic-Fit in beroep gelijk gaf toen dat zich in een filiaal in Luik uitsluitend op vrouwelijke klanten richtte. ‘Wij beschouwen dat arrest veeleer als een accident de parcours’, zegt Liesbet Stevens.

Promostunt

JobFIXers Madammen kan evenmin rekenen op de zegen van arbeidsmarktdeskundige Jan Denys van Randstad. ‘Dit is louter een promotiestunt, waardoor mensen over dat bedrijf praten’, meent Denys. ‘Philip is daar met brio in geslaagd. Als er maar commotie is en hij in de belangstelling kan staan, hé.’

Buiten de wettelijke bezwaren, die al door Liesbet Stevens werden opgeworpen, betwijfelt Denys of dit initiatief werkelijk iets zal veranderen. ‘Het klopt dat interimwerk overwegend een mannenzaak is, maar dat komt onder andere omdat wij meer arbeiders dan bedienden aan de slag helpen. En de discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt wegwerken? Vrouwen hebben daar allang een volwaardige plaats. De werkloosheid bij vrouwen ligt zelfs lager dan bij mannen. Volgens mij creëert Philip hier een probleem dat er niet is.’

struikelblok?

Philip Cracco is overtuigd van zijn gelijk, maar nu ook weer niet onvermurwbaar. ‘Ik ga praten met de nodige instanties’, vertelt hij ons. ‘Als die zeggen dat we het beter niet doen, dan zullen we het ook niet doen.’ En wat zijn roze gevel betreft: ook daar is hij bereid om in te binden. ‘Als dat een struikelblok is, maken we er een groene gevel van!’