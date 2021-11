Discotheekeigenaars trekken aan alarmbel: “Een extra test afnemen als je een vaccinatiecertificaat hebt: logistiek onhaalbaar”

Zangeres en Ment-presenta­tri­ce Micha Marah: “Ik zal niet verzuren in de herfst van mijn leven”

In de jaren 70 was Micha Marah (68) die van ‘Tamboerke’. Ze presenteerde in de jaren tachtig met Marijn Devalck ‘Stad op stelten’, en weer een decennium later maakte ze furore als jurylid in ‘De Soundmix Show’ op VTM. Anno 2021 is ze nog steeds volop bezig, al hebben de lockdown en het verlies van haar moeder Lisa er wel ingehakt.

