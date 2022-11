‘Dirty Dancing’-ster Jennifer Grey onherkenbaar als sekteleider Gwen Shamblin in nieuwe film

De ‘Dirty Dancing’-actrice heeft een nieuwe filmrol beet en wat voor een. Voor haar rol als sekteleider Gwen Shamblin in de film ‘Gwen Shamblin: Starving for Salvation’ onderging ze een grote transformatie. Ze deelt het resultaat zelf op Instagram. “Noem me Gwen”, schrijft ze in het bijschrift onder de foto. Met het typerende torenhoge blonde kapsel en graatmager postuur, zijn de gelijkenissen alvast erg treffend.

Het verhaal van Gwen Shamblin

HBO-Max maakte eerder al de docureeks ‘The Way Down: God, Greed and the Cult of Gwen Shamblin’. De docu onderzoekt het verhaal van de Amerikaanse kerkleidster en dieetgoeroe en hoe zij de controversiële Remnant Fellowship Church stichtte en er een christelijk afslankprogramma opstartte. Er komen onder meer overlevenden van de kerk aan het woord. Deze film gaat volgens ‘DailyMail’ de docu achterna, maar zal ook een volledig nieuwe inkijk geven in haar leven. In mei 2021 verongelukte Gwen samen met zes andere kerkleiders in een vliegtuigcrash.