Dirk uit project Axel heeft een treffend weerwoord op de beschuldigingen die tegen hem lopen

Dirk H. in het VIER-programma 'Project Axel'. Showbizz Dakloze Dirk uit project Axel was boos. Hij voelde zich gebruikt door de media, die schreven dat hij een lange lijst aan strafbare feiten op zijn kerfstok had. Daar had hij in de aflevering van vanavond wat op te zeggen.

"Wat er geschreven is, heeft niets met de essentie van het programma te maken. Ik heb spijt dat ik heb meegedaan", zei Dirk uit 'Project Axel'. Dan loopt hij naar een plastic zak die hij mee heeft en haalt er een papier uit. "Dit is mijn blanco strafregister, uitgeschreven op 27 november 2017. Als ik al die feiten gepleegd zou hebben, zou ik dat dan krijgen?", vraagt hij aan Axel.

Daarmee is volgens Dirk dus bewezen dat niets van alles dat geschreven is over hem waar is. Dirk beweerde daarnaast ook dat hij heen heimwee meer heeft naar zijn zwerversbestaan en hij graag in Oostende wil blijven in plaats van terug te keren naar zijn tent op de Antwerpse linkeroever. Naar eigen zeggen zou de kans ook groot zijn dat hij in februari werk zou vinden.