Dirk Draulans ziet hoe Oekraïne-oorlog het klimaat verdringt: “Ik word bang voor de toekomst van mijn kleindochter”

Royalty Met Jeep en Simba in haar armen: paleis deelt nieuwe foto voor 14de verjaardag prinses Eléonore

Koning Filip (62) heeft zijn verjaardag amper achter de rug, of het is de beurt aan zijn jongste dochter Eléonore. Vandaag mag de prinses 14 kaarsjes uitblazen en ook voor deze gelegenheid geeft het koninklijk paleis een nieuwe foto vrij: op het beeld zien we prinses Eléonore met de twee ‘koninklijke hondjes’ van Laken in haar armen.

