Directors Guild of America Awards-uitslag bevestigt 'Shape Of Water' als favoriet voor Oscars EVDB

04 februari 2018

17u16 0 Showbizz Dat Guillermo Del Toro tijdens de Directors Guild of America Awards op zaterdag met de award voor Outstanding Directorial Achievement in Feature Film naar huis ging, bevestigt 'Shape of Water' als favoriet voor de Oscars.

Guillermo Del Toro ging zaterdagavond naar huis met de award voor Outstanding Directorial Achievement in Feature Film of Uitstekend Regisseurswerk aan een Speelfilm. Dat in combinatie met de Producers Guild die de film twee weken geleden al kreeg, doet het er enorm op lijken dat de film ook een grote winnaar wordt tijdens de Oscars.

Toch blijkt, een jaar nadat 'La La Land' hetzelfde overkwam, dat niet noodzakelijk te willen zeggen dat de film ook echt met de Oscar voor Beste Film naar huis gaat.