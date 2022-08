Dina Tersago toont haar zelfgebouwde poolhouse: “‘s Nachts staan pompen om de kelder droog te krijgen”

“Tijdens corona hebben we beslist: we moeten meer genieten thuis.” En dus staken Dina Tersago en haar man Wim de handen uit de mouwen om eigenhandig een indrukwekkende pool house te bouwen in hun tuin. “Van kelder, over ruwbouw tot afwerking: eigenlijk hebben we alles zelf gedaan”, vertelt de voormalige Miss België aan Birgit Van Mol in ‘Het vakantiehuis’. Gelukkig had het koppel al wat ervaring om op terug te vallen. “Ooit hebben we voor een goed doel waar ik meter van ben, ‘A touch of Rose’, een pand mee helpen opknappen. Ik heb toen héél véél geleerd. Ik wilde dat ook echt: ik vind het tof om veel dingen zelf te kunnen doen. Dat geeft veel voldoening”, vertelt Dina. “Wim is heel handig en heeft me veel geleerd. En dus besloten we om tijdens het bouwen van ons huis ook veel zelf te doen. We beseften dat we het budget zo echt wel konden drukken. En dan heb je ook de timing zelf in handen. Het stond voor ons dus ook meteen vast dat we het poolhouse ook zelf zouden bouwen.”

Volledig scherm Dina Tersago bouwde haar eigen poolhouse © HLN

Een architect tekende het ontwerp neer - op instructie van Dina en haar man Wim -, daarna was het aan het koppel. “Met een vriend die schrijnwerker is zijn we er ‘vollenbak' ingevlogen. Vorig jaar hebben we het houtskelet gezet en vandaar hebben we alles zelf opgebouwd. Alles is door onze eigen handen gegaan, tot de elektriciteit en de loodgieterij toe.” Een serieuze onderneming, die zo’n jaar geduurd heeft. “We waren er constant mee bezig: voor en na onze uren en in het weekend. Soms vertrokken we ergens zelfs vroeger om nog wat te kunnen gaan werken. Elk vrij moment dat we hadden, is naar onze bouw gegaan. Dat was soms echt wel doorbijten”, geeft Dina toe. “Verbouwen is leuk, maar soms heb je ook tegenslag en dan is het echt wel corvee. Zoals toen we tijdens die natte zomer ‘s nachts moesten staan pompen om de kelder terug droog te krijgen. Onze kinderen zeiden op den duur ook: ‘Moeten jullie nu weeral in de tuin werken?’ Maar nu hebben ze er natuurlijk wel plezier van, en zien ze ook dat niets voor niets komt.”

Het resultaat mag er in ieder geval zijn. Het zwembad is de perfecte plek om baantjes te trekken. Of - als de kinderen erbij zijn - een ‘bommetje’ te doen in het water. Het poolhouse oogt dan weer erg luxueus, met toilet, douche, berging, kelder en een volledig ingerichte keuken. “Dan kunnen we in de zomer hier eten zonder dat we altijd naar binnen moeten”, legt Dina uit. “We hebben daar alles wat we nodig hebben.”

Voor Dina en haar gezin dus geen verre reizen, maar een ‘staycation’. “Vakantie staat voor mij gelijk aan in mijn tuin zitten en quality time met mijn gezin”, aldus Dina. “Dat is het allerbelangrijkste voor ons. Tijdens de zomer werk ik vooral veel, en dan wil ik kunnen genieten in mijn eigen tuin.” ‘Quality time’ is dan ook écht het sleutelwoord. “Wanneer ik hier in de tuin kom, heb ik altijd een instant vakantiegevoel. Dit is echt ons coconnetje waar we tot rust kunnen komen. We hebben er bloed, zweet en tranen in gestoken, maar ook onze ziel.”

Inspiratie haalde ze trouwens ook bij haar werk als presentatrice van woon- en verbouwprogramma’s als ‘Huis gemaakt’ en ‘Blind gekocht’. “Niet voor de grove werken, want dat konden we al”, klinkt het. “Maar voor het interieur heb ik wel inspiratie gehaald bij de kandidaten. Zo van: oh, die verftechniek kunnen we ook eens uitproberen. En ik stuurde soms foto’s van onze vorderingen naar de kandidaten van ‘Huis gemaakt’”, vertelt ze. “Die waren dan ook aan het verbouwen en vonden het leuk dat ik liet zien dat ik óók hard aan het werken en aan het afzien was. En aan het zweten en aan het vloeken. Maar Wim en ik hebben nu wel aan de kinderen gezworen dat we ermee zouden stoppen", lacht Dina. “Het is meteen ook een belofte aan onszelf: nu is het goed geweest, nu moeten we beginnen genieten.”

