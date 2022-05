Dina Tersago presenteert al 20 jaar op televisie: “Ik vind het heel erg als mensen mij ‘fake’ noemen”

“Ik ben heel gelukkig, ik geef mezelf een acht of soms zelfs een negen”, zegt Dina Tersago wanneer we aan haar geluksrapport beginnen. “Op dit moment zijn ongeveer al mijn wensen vervuld. Enkel de balans tussen werk en privéleven is soms een beetje zoek. En mijn liefde om zelf te klussen is een bron van plezier én ergernis. Mijn man en ik zijn al een jaar zelf een poolhouse aan het bouwen in de tuin en we hebben al veel gesakkerd en gevloekt. Maar dat hoort er ook bij.”