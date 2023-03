Dina Tersago over ongeziene oorlog in ‘Boer zkt vrouw’: “De woede zat zo diep... Bijna was Raphaël zónder vrouwen achtergebleven”

FILM Paul Grant, acteur uit ‘Star Wars’ en ‘Harry Potter’, overleden op 56-jarige leeftijd

Paul Grant (56) is heengegaan. De man is bekend voor zijn rollen als Ewok en R2D2 in ‘Star Wars’ en ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’. De acteur viel afgelopen donderdag aan het treinstation King’s Cross in Londen plots neer en werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar de hulp mocht niet baten.