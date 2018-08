Dina Tersago kampte in haar jeugd met faalangst: "Huilend de klas uit gelopen" TK

29 augustus 2018

20u15

Bron: Story 0 Showbizz Binnenkort trekt ze voor 'Boer zkt. Vrouw' de wereld rond, maar daarnaast zal Dina Tersago ook te zien zijn in 'De Klas'. Zelf heeft ze echter niet zo'n goede herinneringen overgehouden aan haar schooltijd, vertelt ze in Story.

"Ik vond de puberteit in elk geval geen makkelijke periode", aldus Dina. "Ik was heel erg onzeker en zoekende. Ik wist het allemaal niet en legde de lat ook heel hoog. Ik wilde altijd goed presteren op school. Dat bracht heel wat stress met zich mee. Tijdens de examens kreeg ik geen hap door mijn keel en één keer ben ik zelfs huilend naar buiten gelopen omdat ik een gigantische black-out had."

Toen grepen haar ouders in. "Het was voor hen de druppel die de emmer deed overlopen. Ze hebben toen professionele hulp voor mij gezocht. Dat is mijn redding geweest, want zo heb ik leren omgaan met mijn faalangst. De belangrijkste stap was om mijn probleem te erkennen. (denkt na) Ik heb wel het gevoel dat dit soort onderwerpen vandaag veel meer bespreekbaar is geworden. Vroeger werd er amper gesproken over iets als faalangst, terwijl je nu kunt zeggen: ik voel me niet goed."

Ze is het perfectionistische kantje wel nooit helemaal kwijtgeraakt. "Dat is de aard van het beestje. Ik wil nog altijd alles goed en daardoor kamp ik vaak met een grote dosis stress - maar wel op een gezonde manier. Ik krijg geen paniekaanvallen meer. Met het ouder worden leer je je beter te wapenen tegen stress en kan je daar beter mee omgaan. Dat is ook al een reden waarom ik gelukkig geen meisje van zestien meer ben."

Lees het hele interview met Dina Tersago deze week in Story.