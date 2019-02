Dina Tersago in tranen: “Mijn moederhart breekt” DBJ

18 februari 2019

16u29 0 Showbizz Een carrière als televisiegezicht combineren met de taken als moeder is helemaal niet evident. En daar weet Dina Tersago (40) alles van. Op Instagram deelde ze een foto waarop ze huilend te zien is in haar wagen, nadat ze haar jongste zoon Thor ging afzetten.

Dina Tersago is volop bezig met de opnames van enkele nieuwe tv-programma’s voor dit voorjaar. Ze slijt haar dagen op de set en heeft dus weinig tijd over om er te zijn voor haar twee kinderen Isak (3,5) en Thor (1,5). En daarmee heeft ze het af en toe heel moeilijk. Op Instagram deelde ze een foto waarop ze huilend in de auto zit en een andere waar ze met make-up op de set staat.

“Het leven zoals het is: being a working mom”, schrijft ze bij de foto’s. “Ik heb momenteel een super drukke agenda, waardoor ik de kindjes amper zie. Ik ben weg voor ze wakker worden en kom thuis als ze al slapen. Thor huilde toen ik hem afzette en hij wilde me niet loslaten... Dan breekt mijn moederhart en schiet mijn gemoed vol. 💔 Herkenbaar? 😢 Paar uur later alweer helemaal gemake-upt en klaar om erin te vliegen 💪🏻☺️ #lifegoeson #lovethemsomuch #missthemsomuch #workingmom #hectic #itsallaboutbalance”

Op Instagram kan Tersago op heel wat steun rekenen. Heel wat volgers vinden het bericht van moed getuigen. “Respect dat je het durft te tonen zoals het is”, klinkt het onder meer. “Zeer herkenbaar”, zegt ook ex-miss Evelien Hoste onder meer en ook actrice Lynn Van Royen stuurt hartjes.