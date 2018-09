Dina Tersago: "Het feit dat ik op tv kom, is eigenlijk een uit de hand gelopen grap" TDS

25 september 2018

16u56

Bron: QMUSIC 0 Showbizz Deze week legt het Qmusic-duo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe in een nieuwe aflevering van hun podcast de 10 Meest Gegoogelde Vragen voor aan Dina Tersago. Dina Tersago blikt terug op haar deelname aan Miss België, ze vertelt hoe ze haar jongste telg mee rond de wereld nam voor de opnames van Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond! en wat ze zou doen als het tv-werk plots zou ophouden.

Daad van rebellie

Wanneer Miss België ter sprake komt, vraagt Maarten zich af waarom Dina zich ingeschreven heeft: “Ik studeerde pedagogische wetenschappen, maar de universiteit was best zwaar en ik had last van faalangst. Ik was op zoek naar rust en besloot een sabbatjaar in te lassen, omdat ik niet wist of dit echt was wat ik wou doen. Ik ben altijd een brave puber geweest en ik wou eigenlijk ook eens uitbreken en iets doen wat niemand van mij zou verwachten. Mijn mama vroeg als grap of ik me wou inschrijven voor Miss België of één of ander tv-programma. Ik heb me dan maar ingeschreven en zo is dat begonnen, als een grap en een daad van rebellie. Ik heb nooit gedacht dat ik moest winnen maar geraakte altijd maar verder en verder. En plots stond ik daar met de kroon op mijn hoofd”, vertelt Dina.

Dikke reispas

Dina geeft toe dat het opvoeden van haar twee jonge kindjes vaak een beetje stunt- en vliegwerk is. Kinderen grootbrengen en intussen gaan werken, zeker als je geen vaste uren hebt, kan wel eens pittig zijn. Dorothee vraagt of ze haar jongste zoontje Thor vaak meegenomen heeft naar haar werk. “Ik heb het afgelopen jaar veel gereisd voor Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond! Ik zat in Canada, Zuid-Afrika, Noorwegen en Duitsland. Thor meenemen was één van de voorwaarden, zeker omdat ik nog borstvoeding gaf. Dat was super gemakkelijk, ik kon hem eten geven op het vliegtuig of op de afgelegen boerderijen. Dus ja, Thor heeft al een dikke reispas met veel stempels”, lacht Dina.

Toekomst zonder tv-werk

“Ik ben opvoedster van opleiding. Iets wat ik eigenlijk ook al 10 jaar doe, boeren opvoeden”, grapt Dina. Maarten vraagt zich af of Dina zichzelf nog programma’s zoals Boer zkt Vrouw ziet presenteren op haar 70: “Het is geen beroep dat je tot je 70 blijft doen en dan denk ik wel eens na over wat ik ga doen, als ons beroep morgen plots stopt. Dan komen er soms wel ideetjes om iets met die opvoedkunde of met kinderen te gaan doen. Maar ik heb dat nooit concreet gemaakt, omdat de opdrachten voor tv blijven komen. Het is allemaal begonnen als een grap en het is heel hard uit de hand gelopen”, lacht Dina. Naast haar opleiding als opvoedster, volgde Dina enkele maanden het regentaat Wiskunde, Fysica en Informatica. Deze opleiding diende als back-upplan, indien Dina het kroontje van Miss België niet had veroverd. “Dina had dus evengoed voor de klas kunnen staan om lessen wiskunde te geven”, besloot Maarten.