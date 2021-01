Dina Tersago blikt terug op jeugdjaren: “Smossen en experimenteren met jongens was niet aan mij besteed”

Dina Tersago biechtte op dat ze in haar jeugdjaren weinig vriendjes gehad heeft. “Te veel gedoe”, lachte ze. Al wil dat niet zeggen dat ze geen aandacht kreeg van het andere geslacht. “Als kind vond ik af en toe wel briefjes in mijn pennenzak. Of er kwam iemand naar me toe om te vertellen dat hij me tof vond. Ik werd daar altijd heel onwennig van. Liefjes waren echt niet mijn ding. Smossen en experimenteren was niet aan mij besteed. Vriendinnen lachten daar zelfs mee. ‘Het gaat heel lang duren voor ze van ‘t straat is’, zeiden ze dan.”

Gelukkig vond Dina in Wim Hubrechtsen intussen de perfecte partner. “We zijn een heel goed team. We hebben erg veel aan elkaar, ook al is er op sommige momenten geen passie”, vertelde ze daarover. “Je zit nu constant op elkaars lip in je bubbel. Je mag daarom ook niet vergeten om af en toe momenten voor jezelf in te lassen.” Daarnaast vertelde de VTM-presentatrice ook over het moederschap van Isak (5) en Thor (3). “Je moet het leren loslaten en dat is met opvoeden ook zo. Je kan niet alles controleren, ik probeer vaak tegen mezelf te zeggen dat ik ze moet laten experimenteren.” Daarnaast vertelde Tersago ook waar ze de inspiratie vond om haar oudste zoon Isak te noemen.

(Lees verder onder de video.)

Dina blikte ook terug op haar deelname aan Miss België. In 2001 won ze die verkiezing met glans. “Ik was een beetje een ongewone kandidate", vertelde ze. “Ik was niet bezig met make-up, waardoor ik me ook wel afvroeg of ik daar op m’n plaats zat. Op een bepaald moment dacht ik: foert, we zien wel, ik wil gewoon zien hoe dat hier gaat. Ik ben daar gaan zitten en heb gezegd: ‘Ik ben Dina Tersago, ik zit in de jeugdbeweging en zou graag iets met kinderen gaan doen.’ Ik weet nog dat Goedele Liekens dat verfrissend vond. Mijn mama zei toen: ‘Zie je wel, als je gewoon jezelf bent, is het ook al goed.’ Mijn grootste les is toen geweest, dat de dingen wel snor lopen van zodra je alles loslaat.”

