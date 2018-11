Dina Tersago blikt terug op ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’: “Er zitten nog enkele verrassingen aan te komen” CD

12 november 2018

06u00

Bron: Story 1 Showbizz We weten bijna welke boeren de liefde van hun leven hebben gevonden dankzij ‘Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond’. Voor presentatrice Dina Tersago (39) was het alvast een bijzonder seizoen. Niet alleen omdat ze haar zoontje Thor (1) meenam naar het buitenland, maar ook de opmerkelijke keuzemomenten zinderen nog na.

De ontknoping van ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’ komt steeds dichterbij. Alle boeren hebben intussen hun ultieme favoriete dame uitgekozen en zijn op reis vertrokken om (hopelijk) dichter naar mekaar toe te groeien. En voor de ene boer verliep dat laatste keuzemoment al wat hartverscheurender dan voor de andere. “Dat kiezen blijft lastig”. vertelt presentatrice Dina Tersago in Story. “De boeren weten wel dat het bij het programma hoort, maar iemand kwetsen is nooit leuk.”

Gelukkig waren An Lemmens en jij er dan om een troostende schouder te bieden.

“Ik vond het wel belangrijk om er op zulke momenten te zijn voor hen. En zeker in deze editie. Aangezien de boeren in het buitenland wonen, was ik voor hun dames de enige steun en toeverlaat. Zeker voor de vrouwen die hun koffers moesten pakken. Soms waren er toch al gevoelens aanwezig en dan kwam die keuze hard aan.”

Met de nodige tranen tot gevolg.

“Dat is logisch hé. Die dames zaten in een vreemde omgeving en een ongewone situatie, want ze streden allemaal om het hart van hun boer. Als je dan moet vertrekken, is dat zwaar.”

Keren zij dan meteen terug naar huis?

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN