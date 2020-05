Dina Tersago aangegrepen door plotse dood boer Wim Leroy uit 'Boer zkt Vrouw': “Zo'n lieve man, dit kwam veel te plots” Isabelle Deridder

28 mei 2020

00u07 1 Showbizz Ze had hem al een hele tijd niet meer gezien of gehoord, maar voor ‘Boer zkt vrouw’-presentatrice Dina Tersago is de plotse dood van Wim Leroy (47) een zware klap. “Ik heb er spijt van dat we geen contact meer hadden, maar ik heb hem altijd een warm hart toegedragen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vlaanderen mocht dankzij Dina Tersago kennis maken met heel wat boeren die op zoek gingen naar een lief, maar weinigen wisten zo’n indruk te maken als Wim Leroy tijdens z’n deelname in 2005. De flamboyante veehouder charmeerde niet alleen televisiekijkend maar liet ook op een diepe indruk na op de agrarische Cupido. Dinsdagavond liet Leroy het leven bij een ongeval in het verkeer. Nieuws dat hard aankwam bij Tersago. “Ik ben hier erg van geschrokken”, aldus Dina. “Ik heb het al vaak gezegd, maar de boeren zitten stuk voor stuk in mijn hart. Als er iemand sterft, dan ben ik daar echt door geraakt. En nu zeker, want Wim was zo’n lieve en warme man. Joviaal ook, en een echte levensgenieter. Wim stond niet speciaal om zes uur op om z’n koeien te gaan melken. ‘Die beesten vinden dat niet erg als dat pas zeven of acht uur is’, zei hij dan. Wim was een atypische boer, maar dat gaf het programma ook wel kleur. Hij sprong eruit, op een positieve manier. Wim deed alles op zijn manier, en daardoor kon hij ook ten volle van het leven genieten. Wim was iemand waar je uren mee aan de toog kon hangen zonder dat je jezelf ook maar een seconde verveelde.”

Voor Dina roept dit overlijden herinneringen op aan dat van zorgboer Staf Deboes, die in 2016 stierf na een ongeval. “Van zijn dood was ik ook heel erg aangedaan, net als die van Wim nu”, zegt Dina. “Het lijkt wel alsof de boeren die met beide voeten in het leven stonden, zoals Staf en nu Wim, als eerste er tussenuit moeten vallen.”

Eigen levensritme

Dina heeft alleen maar lovende woorden over voor Wim. “Hij was iemand met het hart op de juiste plaats. Ik had hem al een tijdje niet meer gezien, maar dat was niet omdat we er niet welkom waren. Wim was iemand die niet zo bezig was met technologie. (lachje) Hij was niet iemand die dus voortdurend sms’jes verstuurde. Hij leefde op z’n eigen ritme.”

“Ik heb er spijt van dat wij geen contact meer hadden, want ik heb hem altijd een warm hart toegedragen. Wim was een goed man, die nooit iemand een vlieg kwaad zou doen. Ik wil de familie langs deze kant veel sterkte wensen, en ik ga hen zeker nog een kaartje sturen. Dit is verschrikkelijk voor de mensen die achterblijven. Wim was niet alleen te jong om te sterven, dit was ook veel te plots.”

LEES OOK

Lobke, ‘Boer zkt Vrouw’-uitverkorene van Wim Leroy, overdonderd door zijn overlijden: “Ik zal onze momenten samen altijd koesteren” (+)

Vorige maand redde boer Wim (47), levensgenieter en vriend van velen, nog het leven van zijn vader: “Hij had zijn draai in het leven gevonden”(+)

Wim Leroy (47) had geen schijn van kans: “Hij en de automobiliste hebben elkaar te laat opgemerkt”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.