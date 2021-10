Dina gaat naakt en Andy maakt winst met bitcoins: dit was het leukste uit de tweede aflevering van ‘Ze Zeggen Dat’

TVZijn we preutser dan vroeger en komen mensen die dialect praten dommer over? Op die en andere vragen zochten Dina Tersago en Andy Peelman vanavond een antwoord.

Sean Dhondt legt Andy en Dina een prangende vraag voor: kan je vlekken van rode wijn verwijderen door er witte wijn over te gieten? Mama’s Ivette en Lisette testen het met plezier mee uit. Maar het resultaat is verrassend. “Dat klopt niet!" Volgens de wetenschap zou het wel kunnen kloppen: de rode kleurstof uit de rode wijn is wel oplosbaar in de witte wijn, omdat die chemisch gezien sterk op elkaar lijken. Maar in het echte leven spelen er nog andere zaken een rol: het soort stof, het wasprogramma en zelfs het soort wijn.

Ze Zeggen Dat... iedereen moet beleggen in cryptomunten. Dina belegt op de klassieke manier en Andy gaat digitaal. Zijn winst nadien ligt verrassend hoog: hij begon met 2.000 euro en eindigt met 3.420 euro. Dina doet het minder goed met 1.818 euro. Maar hij legt ook even uit waarom het niet voor iedereen aan te raden valt. “Er is heel veel risico aan verbonden, dat gaat constant op en neer. De verleiding is heel groot om daar veel in te stampen, maar dat mag je niet doen. Als het overkop gaat, ben je dan ook heel veel kwijt. Het risico is zo groot dat je in één keer alles kwijt bent."

Andy test uit of we best allemaal in cryptomunten kunnen beleggen. Maar hoe werkt dat nu juist?

Andy doet een belangrijk wetenschappelijk onderzoek: komen mensen die dialect spreken dommer over? Uit zijn test blijkt helaas van wel. Of komt dat enkel door dat Aalsters dialectje misschien? De resultaten zijn duidelijk: Andy komt slimmer en interessanter over als hij Algemeen Nederlands praat en alsof hij meer kennis heeft.

Zijn we echt preutser geworden? Hoe kan je dat beter onderzoeken dan een heuse naaktshoot te organiseren? Dina Tersago wordt bijgestaan door seksuoloog Wim Slabbinck en Qmusic presentator Mathias Vandenbulcke. En het resultaat van de foto is er eentje om trots op te zijn! Uiteindelijk gingen 304 mensen uit de kleren. Daarvan waren maar twee mensen jonger dan 20 en maar 33 twintigers.

