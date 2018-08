Dimitri Vegas verleent stem aan nieuwe Disney Channel-reeks Big Hero 6 CD

20 augustus 2018

17u07 1 Showbizz Deejay Dimitri Vegas kroop onlangs opnieuw de studio in. Niet voor een nieuwe danceschijf met zijn broer Like Mike, maar wel om een stemmetje in te spreken voor de nieuwe Disney Channel-reeks Big Hero 6.

Dimitri Vegas scheert niet alleen hoge toppen als dj en producer, maar ook als acteur breekt hij nu steeds meer door. Samen met zijn broer Mike speelde hij mee in de film 'Patser' en eerder dit jaar stond hij nog samen met Jean-Claude Van Damme op de set van de actiethriller 'The Bouncer'. En nu verleent Dimi zijn stem aan lange slungel Fred in de gloednieuwe Disney Channel-reeks 'Big Hero 6: de serie'.

Daarin vormen Hiro, een 14-jarig genie gefascineerd door nieuwe technologieën, en Baymax, een robot met een sterk compassievermogen, een legendarisch superheldenteam. Met de hulp van hun vrienden Wasabi, Honey Lemon, Go Go en Fred beginnen ze aan hightech-avonturen om hun stad te beschermen tegen een nieuwe generatie 'verbeterde' schurken. Big Hero 6: de reeks is gebaseerd op de gelijknamige animatiefilm uit 2014 die bekroond werd met een Academy Award.

Big Hero 6: de serie is vanaf 8 september elke zondagochtend om 9u10 te zien op Disney Channel.