Dimitri Vegas strikt Nicole Scherzinger voor single: “Ze wil heel graag naar Tomorrowland komen”

Voor het eerst zonder broerlief Like Mike de zomer in. Op muzikaal vlak dan toch met de release van ‘The Drop’ vandaag. Want de Amerikaanse zangeres Nicole Scherzinger legt met die single het lot van haar comeback in handen van Dimitri Vegas en David Guetta. “Nicole heeft dat niet zo letterlijk tegen ons gezegd, maar ik weet wel dat ze bezig is met veel nieuwe muziek”, zegt Dimitri. “Dus als deze plaat haar herlancering zou kunnen betekenen, kunnen we daar alleen maar blij mee zijn.” Al betekent dat niet dat Vegas alleen met Scherzinger en Guetta de zomer induikt. “Nee, over enkele weken brengen Mike en ik onze zomersingle uit, een samenwerking met Ne-Yo”, zegt hij. “Mike en ik maken zò veel songs, af en toe releasen we daarvan solonummers. Maar uiteindelijk dragen die bij tot het grote geheel van Dimitri Vegas & Like Mike.” Zo was ‘The Drop’ al twee weken vaste klant bij hun Garden of Madness-feestjes op Ushuaïa - na twee zomers zonder zijn de broers weer wekelijks op Ibiza te vinden, nog tot 21 september. “En de reacties waren alvast heel goed”, zegt Dimitri.