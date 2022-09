Dimitri Vegas speelde mee in geschrapte ‘Batgirl’ van Adil en Bilall: “Welke rol? Dat gaan jullie nu nooit weten”

FILMDimitri Vegas hoopt vurig op een Amerikaanse remake van ‘H4Z4RD’, de film waarin hij voor het eerst een hoofdrol had. ‘H4Z4RD’ deed het in eigen land niet zo goed, maar nu is er goed nieuws voor de film. Zo zou er interesse vanuit de Verenigde Staten zijn. In een korte tijd kreeg de acteercarrière van Vegas enkele klappen. Zo had hij ook een rol in ‘Batgirl’, de superheldenfilm van het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah, die eerder deze maand werd afgevoerd. In Showbits spreekt hij voor het eerst over die ervaring.