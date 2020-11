Dimitri Vegas over roem, corona en de toekomst: “In Zuid-Amerika kamperen ze voor ons hotel, hier kan ik gewoon over straat lopen”

Het moest een documentaire worden, even spetterend en opwindend als hun optredens. Broers Dimitri (38) en Michael (34) Thivaios, afkomstig uit Willebroek, werden in oktober vorig jaar uitgeroepen tot beste dj’s ter wereld. Daarom stemden Dimitri Vegas & Like Mike, zoals intussen de hele wereld hen kent, ermee in dat een cameraploeg van Eric Goens hen tijdens dat gloriejaar volgde. “Maar wat een documentaire met de zotste feesten en plaatsen in de wereld had moeten worden, is door het coronavirus helemaal anders uitgedraaid”, vertelt Dimitri. “De helft van ons seizoen is in het water gevallen. Daardoor is het tegelijk ook wel een unieke en historische reeks geworden. Als ik nu die beelden terugzie van grote optredens, lijkt het alsof dat al jaren geleden is. Het enige wat ik jammer vind is dat de climax van de zomer, met shows op Ibiza en Tomorrowland, ontbreekt. Al heeft de documentaire een open einde en is het de bedoeling dat er een vervolg komt.”