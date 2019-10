Dimitri Vegas & Like Mike zijn opnieuw beste dj’s van de wereld: “Het mooiste compliment na jaren keihard timmeren” Jolien Boeckx in Amsterdam

20 oktober 2019

00u30 0 Muziek ‘t Is gebeurd. Dimitri Vegas & Like Mike zijn bekroond tot beste dj’s van de wereld. “Het allermooiste compliment”, reageren ze. Het nieuws werd zonet bekendgemaakt op het Amsterdam Dance Event. In 2015 wonnen de broers de award ook al eens. “Nu betekent het zo veel meer omdat we de afgelopen jaren keihard aan onze carrière getimmerd hebben.” Martin Garrix en David Guetta volgen op 2 en 3 in de top 100 van DJ Mag.

De broers Thivaios werden in 2015 al uitgeroepen tot beste dj’s ter wereld. Maar de drie opeenvolgende jaren moesten ze zich tevreden stellen met een tweede plaats. De Nederlander Martin Garrix ging met de award lopen. Tot nu, dus. Meer dan een miljoen mensen brachten hun stem uit voor de top 100 van het Britse DJ Mag - sinds 1997 houdt het magazine een verkiezing. En die stemmen waren het unaniem eens: Dimitri Vegas & Like Mike zijn de absolute wereldtop. “Ik moet mezelf even in de arm knijpen”, glundert Dimitri Vegas. “Dikke merci aan onze fans, van Willebroek en Boom to Zuid Amerika, India en de rest van de wereld”, reageert Like Mike. “De award winnen in 2015 was echt cool, maar nu betekent het voor ons zo veel meer omdat we in de afgelopen jaren hard aan onze weg getimmerd hebben en gegroeid zijn als artiesten, als een familie en als een team”, gaat Dimitri nog verder. “Dat zo veel mensen wereldwijd ons elke stap van de weg hebben bijgestaan en ons terug als hun nummer 1 dj’s gekozen hebben, is het mooiste compliment”, zegt Mike nog.

In 2011 stonden de broers voor het eerst in de lijst, op de 79ste plaats. In 2013 kwamen ze binnen in de top 10 - iets wat geen andere Belgische dj tot nog toe is gelukt. Een jaar later mochten ze zich de op één na beste dj’s ter wereld noemen. In 2015 stonden ze, net zoals nu op nummer 1. Nederlander Martin Garrix volgt Dimitri Vegas & Like Mike dit jaar op nummer twee. David Guetta sluit de top drie af, gevolgd door Armin Van Buuren en de Amerikaanse dj Marshmello.

Op 2 november vieren de beste dj’s hun overwinning in de wereldstad New York, ze brengen er hun ‘Garden of Madness’ voor het eerst op Amerikaanse bodem. Begin december doen ze hetzelfde in Liverpool, en eindigen doen de broers in ons land, op 20 en 21 december in het Antwerpse Sportpaleis.