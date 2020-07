Dimitri Vegas & Like Mike tonen nieuwe kledinglijn in pop-up store op Antwerpse Meir BDB

15 juli 2020

18u04 0 Showbizz Hoewel ze juli en augustus meestal doorbrengen op Ibiza, blijven Dimitri Vegas (38) & Like Mike (34) deze zomer in België. De beste dj’s ter wereld openen op 15 juli op de Antwerpse Meir namelijk opnieuw een pop-up store. Daarin kan je in primeur hun nieuwe kledinglijn ontdekken.

In ‘normale tijden’ zouden Dimitri Vegas & Like Mike op dit moment de wereld rondreizen en festivalgangers de tijd van hun leven bezorgen. Maar daar stak de coronacrisis deze zomer een stokje voor. Gelukkig hoeven de fans hun favoriete dj’s niet te missen. Zo draaien ze niet enkel op de digitale versie van Tomorrowland op 25 en 26 juli, maar openen ze dit jaar ook opnieuw een interactieve pop-up store op de Antwerpse Meir.

Bezoekers kunnen zich daar uitleven op de favoriete videogames van het duo, waaronder ‘Mortal Kombat’ en ‘Beat Saber’. Ze lanceren ook meteen een nieuwe kledinglijn die je exclusief in de shop kan ontdekken. En tijdens Q&A-sessies met hun muzieklabel Smash The House krijgen jonge dj’s tips en kunnen ze vragen stellen over hun beginnende muziekcarrière. Zo maken ze kans om een contract bij de platenmaatschappij te bemachtigen. Daarnaast is er ook een meet & greet en signeersessie met de dj’s gepland.

“Ik ben heel enthousiast dat we deze zomer toch een eigen pop-up kunnen openen, dan kom ik nog eens uit mijn kot hé”, lacht Dimitri Vegas. Je gaat me er zeker terugvinden, al gamend. En uiteraard kijk ik er naar uit onze fans te ontmoeten tijdens de meet & greet. Wanneer die zal plaatsvinden, zal worden aangekondigd op onze sociale media.”

