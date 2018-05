Dimitri Vegas & Like Mike strikken Gucci Mane voor nieuwe zomerhit EDA

06 mei 2018

10u10 0 Showbizz Dimitri Vegas & Like Mike hebben een opmerkelijke grootheid gestrikt in hun DJ-netten. Gucci Mane, bekend als 'de God van de trapmuziek', bokste samen met de Belgische broers een nummer in elkaar dat alle schijn heeft van een nieuw summer anthem.

Hun recente hitsingle 'Complicated' met David Guetta ft. Kiiara vergaarde inmiddels meer dan 87 miljoen Spotify-streams, maar dat is geen reden voor Dimitri Vegas & Like Mike om niet nóg beter te proberen.

In hun laatste samenwerking mikken ze pas echt op de bovenste toplaag inzake street credibility en mogelijk zelfs op een nieuw publiek.

'Trap God'

Gucci Mane, trad op de voorgrond door samen met rappers als T.I. en Young Jeezy te pionieren in de trap scene en werkte samen met enkele van de grootste namen ter wereld, waaronder Drake, Lil Wayne, Chris Brown, Mariah Carey en Tiesto.

Strafblad

De Amerikaanse rapper komt ook met een strafblad. Radric Davis, zoals zijn echte naam luidt, diende een gevangenisstraf van zes maanden wegens mishandeling. Nadien werd Davis beschuldigd van moord, maar de aanklacht werd later ingetrokken wegens gebrek aan bewijs. In 2009 diende hij een jaar lang gevangenisstraf voor het schenden van proeftijd uit 2005.

In 2011 zou hij een vrouw hebben opgepikt aan een winkelcentrum en bood hij haar $ 150 om hem te vergezellen naar een hotelkamer. Toen ze weigerde, duwde hij haar uit zijn rijdende Hummer.

Verhalen zoals deze dragen bij tot zijn legende, althans voor de fans.

Positief onthaald

Zover zijn de reacties op het nummer goed. Billboard noemt 'All I Need' "een opzwepend feel-good future bass anthem."

Volgens weraveyou.com duidt " 'All I Need' het beste van het duo en Gucci Mane's arsenaal aan, culminerend in een nummer dat zal dreunen op festivalweides en autoradio's, richting de hete zomermaanden."

Beluister hier alvast een stukje van de track.