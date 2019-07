Dimitri Vegas & Like Mike over de strijd om aan de top te blijven: “We hebben al mensen ontmoet waarvan we denken: ‘Zó willen we niet eindigen’”

Muziek

Niks zo vergankelijk als roem. In het hoofd van iedere bekende artiest spookt het soms. ‘Wat als het publiek mij straks niet meer lust?’ Voor Dimitri Vegas en Like Mike is dat niet anders. Op de achtbaan die hun leven momenteel is, ging het karretje de voorbije tien jaar quasi uitsluitend naar omhoog. Komt het grote, gapende zwarte gat dan niet gevaarlijk dichtbij? “Als we nu achterover zouden leunen, zijn we binnen twintig jaar dikke sukkelaars.” Slot van de reeks over het wondere leven van de twee broers uit Willebroek.