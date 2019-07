Dimitri Vegas en Like Mike strikken Daddy Yankee Jolien Boeckx

05 juli 2019

17u09 0 Showbizz Dimitri Vegas & Like Mike hebben alweer een grote vis binnengehaald voor hun nieuwste nummer. Op ‘Instagram’ is de grote reggaetonster Daddy Yankee te horen. “Hij besluisterde de single en belde meteen: ‘Ik doe mee!’ Crazy, toch?!”

Hun recente single met Paris Hilton, ‘Best Friend’s Ass’, is amper een maand uit en hier zijn de broers Thivaios alweer met nieuw, internationaal werk. “We hadden gezegd dat er deze zomer twee grote nummers met internationale artiesten zaten aan te komen, hé”, lacht Dimitri Vegas. “En normaal volgt er op Tomorrowland zelfs nòg eentje…”

Voor ‘Instagram’, dat - hoe kan het anders - over het sociaal mediaplatform gaat, konden Dimi en Mike wereldster Daddy Yankee strikken, hun bevriende collega David Guetta - van ‘Complicated’ maakten ze samen al een grote hit - de Nederlanders Afro Bros en latinzangeres Natti Natasha, die al samenwerkte met o.a. Pitbull en Jonas Brothers. “Een grote familie voor één nummer. Maar eentje waarbij we geprobeerd hebben om zoveel mogelijk stijlen bij elkaar te brengen. Het is echt een zomers dansnummer geworden, met een grote latinvibe in”, legt Vegas uit.

Sportpaleis

Het nummer scoorde op enkele uurtjes tijd al meteen 500.000 streams. Dat belooft voor op Tomorrowland. De kans bestaat zelfs dat Daddy Yankee meekomt. “Hij is momenteel aan het touren in Zuid-Amerika, dus het is een beetje complex. Maar hij wil echt heel graag komen. Als het praktisch lukt voor hem, zal hij erbij zijn.” De bijhorende videoclip, die deels werd opgenomen in de villa van David Guetta op Ibiza, is nu ook uit.

Dimitri Vegas & Like Mike zouden zichzelf niet zijn als ze bovenop die vette schijf en videoclip nòg nieuws konden verkondigen. “Deze winter staan we opnieuw met ‘Garden Of Madness’ in het Sportpaleis”, klinkt het. Twee shows geven ze, op 20 en 21 december. Tickets zijn vanaf 10 september verkrijgbaar via LiveNation.