Dimitri Vegas en Like Mike richten eigen mediabedrijf op: "Een brug tussen muziek en games"

10 augustus 2020

18u30 1 Showbizz De beste dj’s van de wereld waren ze al, maar nu mogen Dimitri Vegas (38) en Like Mike (34) zich ook de trotse eigenaars van hun eigen mediabedrijf ‘The Smash Universe’ noemen. De bedoeling van deze gloednieuwe onderneming is een brug te slaan tussen de muziek - en gamingwereld.

De broertjes sloegen voor ‘The Smash Universe’ de handen in elkaar met een team experten, die allen jarenlange ervaring hebben in de gaming - of muziekindustrie. Met hun bedrijf willen ze zich - naast heel wat andere activiteiten - in de eerste plaats richten op het management van content creators. “Dan hebben we het over mensen die actief zijn op het gebied van gaming, technologie, lifestyle of muziek. Ze zijn stuk voor stuk niet alleen erg populair, maar ze hebben ook erg actieve fans”, legt Dimitri Vegas uit. “We zijn een van de eerste bedrijven die deze verschillende werelden met elkaar willen verbinden. Dat gaan we doen door unieke evenementen en samenwerkingen op poten te zetten.”



