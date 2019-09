Dimitri Vegas en Like Mike nu ook managers van e-sports-team: “Gaming is de toekomst” Bieke Cornillie

06 september 2019

07u00 3 Showbizz E-sports zijn booming business. En dat hebben ook Dimitri Vegas en Like Mike geroken. De broers schaarden een internationaal team bij elkaar en stampen een e-sports team én platform uit de grond. “Die wereld is gewoon impressionant”, klinkt het.

Ze groeiden op met Atari en Nintendo- wie kon toen vermoeden dat e-sports, de wereld van computerspelletjes, x aantal jaar later een miljardenbusiness met een waarde van naar schatting 140 miljard dollar zou worden? Dimitri Vegas en Like Mike alvast niet. Maar kijk, vandaag maken ze de muziek voor de wereldberoemde Mortal Kombat-game en heeft Dimitri zelfs zijn eigen karakter in de game. En straks staat hun eigen team, CS:GO, dus op alle grote gamingtornooien, want de broers storten zich op e-sport. “Een logische stap”, vindt Dimitri Vegas. “Ik ben zelf een grote game-fan en sinds we met Mortal Kombat hebben samengewerkt, zijn we heel erg beginnen focussen op die wereld. Voor mensen die er niet in thuis zijn, is het bizar, maar het is de toekomst.”

De bekendste dj’s van ons land worden manager van een team dat Counter Strike zal spelen, een spel waarin terroristen het opnemen tegen antiterreureenheden. Mikail Bill, Martin Styk, Pavle Boskovic, Kevin Amend en Jesse Linjala worden de gamers, Jonatan Lundberg de coach. Een resem internationaal klinkende namen dus. “Een team uit alle hoeken van de wereld dat onder onze vlag competities wil spelen”, beaamt Vegas. “Vergelijk het met voetbal. We stelden een ploeg samen en nemen het managment op ons. We haalden hen al naar Ibiza om kennis te maken en zullen ook bootcamps bijwonen. Die jongens spelen en trainen 15 uur per dag, het is een fantastisch team.”

Steve Aoki

Dimitri Vegas en Like Mike houden het trouwens niet op een Counter Strike-ploeg alleen. Ze stampen een volledig e-sports platform uit de grond, de Smash eSports organiation, en dromen al hardop van meerdere teams en eigen tornooien. “In eerste instantie kozen we voor Counter Strike omdat die game al een lange geschiedenis heeft, met een grote community. Maar wie zegt dat we in de komende maanden geen Fortnite-ploeg kunnen lanceren? Of Mortal Kombat. We hebben grote plannen. Voorlopig telt ons team bijvoorbeeld nog geen Belgen, maar we kijken zeker en vast uit naar talent van eigen bodem. Ons land staat er alleen nog niet zover in. In Amerika bijvoorbeeld, is gaming gigantisch. Collega-dj en producer Steve Aoki heeft al vier jaar zijn eigen team. Muziek en gaming zijn gewoon heel erg verweven.”

Of we de broers straks zélf achter de controller zien? “Voor Mortal Kombat heb ik onlangs een paar tornooien gespeeld tegen enkele andere celebrity’s, maar voor andere games hebben we vandaag weinig tijd. Op het vliegtuig, quasi het enige moment wanneer we er eens tijd voor zouden hebben, is er geen internetconnectie. Dus helaas spelen we vandaag nog maar sporadisch.”