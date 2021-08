Dimitri Vegas & Like Mike krijgen eigen menu bij McDonald’s

De samenwerking tussen de dj-broers en McDonalds’s is niet nieuw. Het duo bracht eerder al ‘Feel Your Love’ uit, een twee minuten durende video voor de nieuwste promocampagne van de keten. Een eigen ‘Dimitri Vegas en Like Mike’-menu kon dus niet ontbreken. Wie daarvoor kiest, krijgt een Bacon Big Mac op z'n bord, de favoriete hamburger van de twee. Die was al een tijdje niet meer te verkrijgen in de restaurants, maar maakt nu dus een glorieuze comeback.