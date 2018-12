Dimitri Vegas en Like Mike brengen Tomorrowland naar het Sportpaleis en maken het met de grond gelijk DBJ

16 december 2018

00u52 1 Showbizz Met zijn 20.000 waren ze gekomen om het Sportpaleis aan gruzzelementen te dansen. Helden van de avond waren, nu al voor de zeventiende (!) keer, Dimitri Vegas en Like Mike, die Deurne-Noord lieten daveren alsof F.C. Antwerp de Champions League had gewonnen.

“Het moet elk jaar Bigger and Better”, lieten de broers optekenen voor hun reeks van vier concerten in het Sportpaleis. Hun concert van zaterdag was het tweede in de reeks, hun zeventiende passage in totaal. Hun concept dit jaar noemden ze The Garden of Madness en voor de aankleding van het podium, de decoratie en de special effects deden ze een beroep op het team van hun andere thuisbasis in België, Tomorrowland. “Ze hebben echt hun best gedaan” zeiden de broers en daar kon je hen onmogelijk over tegenspreken. Het decor leek als uit de tuin van eden geteleporteerd. Een gigantische lichtgevende vlinder boven de DJ-booth en een overvloed aan sierlijke bloemen zorgden voor een magische sfeer. Een bewijs dat Tomorrowland ook perfect indoor georganiseerd zou kunnen worden.

Net als voorgaande jaren brachten de broers Thivaios ook een heleboel van hun muzikale vrienden mee. Uiteraard was er mevrouw Dimitri Vegas, Anouk –MTTN- Matton, die het binnenstromende volk opwachtte met haar beats. Maar ook een Lil’ - “Belchië, waar is dat feestje?” - Kleine, Nicky ‘EDM-king’ Romero en een thuismatch spelende Netsky. De beats waren opzwepend, het scherm met breedte van het ganse sportpaleis bepaald indrukwekkend. Maar ondanks alle geweld was het duidelijk: dit publiek was er slechts voor één duo.

Lichtgevende brillen

De broers werden voorafgegaan door een indrukwekkende video met vuurspuwende draken in een roodgloeiende garden of madness. “It’s cold outside, but you guys are on fire”, weergalmde het in een donker sportpaleis. Al snel gevolgd door een “Put Your hands up”, waarna de broers simultaan met de drop in de beat van achter hun dj-booth tevoorschijn sprongen. Voor de eerste keer ging het middenplein op en neer als kinderen op een trampoline. Duizenden slingers uit het dak, vuur uit het podium, meisjes in nek van hun gespierde vriendjes. “When i say Antwerp, you say fuck Yeah. 20.000 kelen riepen zich schor. De tientallen reusachtige lichtgevende vlinders die al de hele avond de nok van sportpaleis versierden, daalden om beurten naar beneden, soms tot nét boven de joelende menigte, die als één stem neuriede en op hun borst sloeg tijdens The Hum. Als er nog íemand was die zijn handen niet in de lucht had geheven was, kon die nu niet anders.

“Voor het zesde jaar op jaar op rij komen we hier nu. Jullie zijn één van de beste, wat zeg ik... hét beste publiek ter wereld”, stopt Dimitri Vegas zijn set. Hij verdeelde zijn publiek in twee en beval hen om te beurt te springen. Het publiek gehoorzaamde als waren het een roedel politiehonden. Zelfs een groepje heren van middelbare leeftijd, voor de gelegenheid uitgedost met fluolichtgevende brillen, stonden springend hun wijsvinger de lucht in te wijzen. Vergis u niet, Dimi en Mike zijn er voor alle leeftijden.

(lees verder onder de foto)

Special Guests

Net als de voorbije jaren was er ook dit keer plaats voor een paar special guests. Die eer viel dit keer te beurt aan Ricky Romero, Lil Kleine en Netsky. Handig, want die waren net een uurtje van het podium. Het duo werd voor de gelegenheid telkens een trio. Het publiek maakte het allemaal niet uit, die bleven als bezetenen op en neer springen op remixes van kid kudi, The Venga Boys, Kanye West, Queen en andere Eminems. Het vuurwerk, de vlammenwerpers, de rookmachines en laserlichten maakten overuren.

Deze twee uur durende party was er een die de feestvierders niet snel zullen vergeten. Al driehonderdduizend feestvierders brachten Vegas en Mike de afgelopen vijf jaar naar Belgiës grootste concertzaal. Na vanavond werd duidelijk dat, zelfs tot spijt van wie het benijdt, daar de komende jaren nog den paar honderdduizend gaan bijkomen.