Dimitri Vegas en Anouk Matton over babygeluk en rouw: “Het is een lichtpuntje dat ons zoontje nu de mooiste beschermengel heeft”

ShowbizzDe enige beats ten huize Dimitri Vegas (39) en Anouk Matton (28) dezer dagen is het gehuil van baby London die een nieuwe pamper of zijn flesje nodig heeft. En wat klinkt dat héérlijk. “Ons baby’tje is een lichtpuntje.” Hun grootste geluk in een periode die overschaduwd werd met het plotse overlijden van Dimitri’s papa, en het stilgeboren baby’tje van zijn broer. “We zijn intens gelukkig, maar het blijft moeilijk te bevatten allemaal” vertellen de kersverse ouders. “Het ene moment gaat het goed, dan ineens ben je verdrietig. Zeker is dat London de mooiste beschermengel heeft gekregen.”

Het gaat hen goed af, mama en papa zijn. Tot aan de andere kant van de lijn is te horen hoe Dimitri en Anouk stralen. Zelfs na al het slaapgebrek. “We zijn het altijd goed gewoon geweest om ‘s nachts wakker te zijn, hé”, begint Dimitri. “Hoewel ik tegenwoordig ‘s ochtends toch goed moe ben. (Lachje) Je slaapt anders nu, want je bent continu alert. Maar het is leuk, het gaat goed.” “We genieten”, beaamt Anouk. “Dat de eerste dagen intens zouden zijn, wisten we vooraf. Élke jonge ouder vertelt je die verhalen.” “En het komt écht zoals advertised”, pikt Dimitri al lachend in. “In het begin dacht ik meteen: ‘Hij heeft de aanleg van zijn ouders: overdag slapen, ‘s nachts feesten.’ Maar nu hebben we geluk dat London al vrij lang doorslaapt. Het langste was van kwart na twaalf ‘s nachts tot half vijf ‘s ochtends.” Hij zegt het vol trots, terwijl hij zijn zoontje in de armen een flesje geeft. “Kijk, hij is zelfs in het midden van dit flesje al in slaap gevallen!” “Schattig om te zien”, glundert Anouk. Na tien dagen knus in hun bubbeltje thuis trok het kersverse gezin gisteren richting kust. “Een eerste familietripje.” Anouk, Vegas, London en golden retriever Malibu. “Niet ìk ben degene met een fixatie voor namen van steden”, zegt Dimitri daar meteen bij. “Ik heb het nogal voor namen van steden, ja”, gniffelt Anouk. “De naam London lag vrij snel vast toen we wisten dat we een baby zouden krijgen.”

Negen maanden later, enkele dagen voor hij uitgerekend was, kwam London vrijdagavond 9 juli ter wereld. Iets over acht uur ‘s avonds. Vierentwintig uur nadat zijn mama en papa nog op date waren in de cinema, en de zetels volgens Anouk ‘iets minder comfortabel voelden dan anders’. Haar weeën waren begonnen. “Wist ik veel”, zegt Anouk. “Ik zat die laatste weken nergens nog comfortabel (lachje) en was ervan overtuigd dat ik over mijn datum zou gaan.” Heel even voorspelde de gynaecoloog een keizersnede. “Omdat het millimeterwerk was. De navelstreng zat twee keer om zijn lichaampje”, verklaart Anouk. “Uiteindelijk ben ik toch op de normale manier bevallen. Ik heb veel pijn moeten doorstaan. Ik had wel een epidurale verdoving gekregen, maar omdat ik een spuitje nodig had om hevigere weeën op te wekken, voelde ik alles gewoon.” “En dan sta je daar als man zo wat nutteloos naast je vrouw. Je wil helpen, maar kunt niks doen”, pikt Dimitri in. “Maar eind goed al goed, onze baby is gezond en wel ter wereld gekomen. We zijn fier.”



Beschermengel

Geboren met de mooiste beschermengel, Takis. De tweede naam die London meekreeg toen hij ter wereld kwam. Vernoemd naar zijn grootvader, de papa van Dimitri en zijn broer Like Mike. Hij stierf plots op het einde van mei, amper 66 was hij. Net wanneer Anouk en Dimitri hun laatste maand zwangerschap ingingen, en Mike en zijn vriendin afscheid moesten nemen van hun baby op vijfentwintig weken. “Het was Anouk haar idee om ons zoontje naar mijn vader te vernoemen. Heel mooi”, vertelt Dimitri stil. “Plots moeten afscheid nemen, het is altijd heel erg. Maar de timing maakte alles net nòg zwaarder”, pikt Anouk in. “’Hoe mooi zou het zijn om een eeuwige link te maken met ons zoontje en zijn grootvader?’, bedacht ik me. Zo hebben we het de familie ook verteld.”

Volledig scherm Anouk Matton samen met hun zoontje Thakis. © Instagram

Een prachtig gebaar, al blijft het een kleine troost voor hun grote verdriet. “Het is en blijft een beetje moeilijk te vatten allemaal”, vertelt Dimitri. “Er zijn momenten dat het goed gaat, en dan ineens gaat het niet meer goed.” En dat gaat van intens gelukkig zijn met hun baby’tje in de armen, tot overmand worden door verdriet, zo vertellen ze. “Die ups en downs, het is heel normaal, hé”, beaamt Anouk. “Maar we hopen dat ons baby’tje een lichtpuntje kan zijn voor heel de familie. En dat zal tijd nodig hebben, veel tijd”, gaan de twee verder. “We weten zeker dat hij heel trots is op zijn mooie kleinzoon. Onze London heeft een supermooie beschermengel.” En is omringd door een mooie meter en peter: de zus van Anouk, de broer van Dimitri. Mike en zijn vriendin zijn er momenteel nog even tussenuit in Griekenland, proberend om hun verdriet een plekje te geven. “Als ze er klaar voor zijn, komen ze op babybezoek. Maar ze moeten zich eerst goed voelen”, zegt Anouk. “Intussen sturen we hen veel foto’s.”

Vanaf 1 augustus zorgt er, naast kleine London, nog iets anders voor wat afleiding. Dimitri begint dan fulltime met de opnames van de film Hazard, waarin hij de hoofdrol vertolkt. “Dagelijks van 8 tot 19 uur op de set, een hele maand lang. De opnames zijn verplaatst door het overlijden van mijn vader, en daar ben ik dankbaar om”, zegt hij. “Eerst had ik zoiets van ‘I’ll make it work’, maar nu bekeken is het toch echt al wel heel zwaar geweest allemaal. Een paar draaidagen heb ik al achter de rug, en die waren zò intensief dat je niet met halve aandacht op de set kan staan. Ik zat na die dagen ‘s avonds thuis in mijn zetel en besefte van ‘wow, de dag is voorbijgegaan zonder dat ik continu aan het piekeren was’. Dat op zich is goed, en in dat opzicht kijk ik wel uit naar die drukke maand.” Minder naar het feit dat hij dan voor het eerst volle dagen weg zal zijn van zijn gezinnetje. “Dat zal moeilijk worden, maar dan ga ik mijn vrouw en kindje gewoon ‘s avonds veel aandacht geven. En ik moet toch vroeg opstaan, dus dat komt wel goed”, zegt hij. “Ik zal zeker niet de eerste papa zijn die in de week moet gaan werken, hé (lachje).” “Voor mij wordt die maand wel ‘mommy duty’ ineens”, lacht Anouk. “Maar we hebben nog twee weken samen tijd om te genieten, en te ervaren waar we eventueel wat hulp bij kunnen gebruiken.”

