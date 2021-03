Dimitri Vegas doet het voortaan ook solo: “Zingen zoals mijn broer Mike op zijn solosingles doet? God nee, ik zing niet eens onder de douche”

Nog voor ‘Pull Me Closer’ uit was, werden er op TikTok al meer dan 40.000 video’s op gemaakt. En je kan die influencers geen ongelijk geven. Deze single vrààgt om te dansen. Om voorzichtig, maar vol verlangen te dromen van opzwepende feestjes deze zomer. “Niet toevallig gaan de beats terug naar mijn eerste dagen als dj op Ibiza”, zegt Dimitri. “Mijn soloproject is echt heel nostalgisch voor mij.” Ontdekt in dat bizarre c-jaar. “Ik heb gigantisch veel muziek gemaakt de laatste periode. Zeker genoeg voor de komende drie jaar. Voor Dimitri Vegas & Like Mike, voor Mike zijn solo album - dat trouwens fantastisch klinkt - en gaandeweg dus ook voor mezelf. Ik heb wat geëxperimenteerd en mijn eigen sound gevonden.” Maar niet vanuit het gevoel om zijn vleugels uit te slaan. “Gewoon puur voor de fun. Zonder die lockdowns en corona had ik er waarschijnlijk niet eens aan gedacht. Maar als artiest blijf je creëren, op den duur zit je kast vol muziek. Het zou zonde zijn om er niks mee te doen, toch?”

Zegen van zijn broer

Onder datzelfde mom brengt broerlief Like Mike sinds drie jaar al solosingles uit, waarop hij zelf ook de vocals verzorgt. “Dat talent is niet aan mij besteed”, lacht Vegas. “Mijn vrouw zingt, mijn broer zingt, da’s voldoende. Ik zing niet eens onder de douche, dat zegt genoeg.” Maar de zegen van zijn broer op zijn eerste solosingle is wel binnen. “Mike vindt het een heel tof nummer”, aldus Dimitri. “De kans dat we elkaars nummers tijdens onze shows met twee brengen, bestaat zeker.” Al ligt er voor de broers, op wat uitgestelde shows van vorige naar deze zomer, waarvan ze niet eens met zekerheid weten of die effectief doorgaan, nog niks vast. “We krijgen wel terug aanvragen binnen om op te treden in Azië. Maar voor een paar shows ben je al snel een maand van huis omdat je er twee weken vooraf en twee weken nadien in quarantaine moet. Mike en ik vinden dat wat te zwaar wegen”, vertelt Dimitri. “’T is ook niet dat we niks om handen hebben. We zijn druk genoeg bezig met onze muziek, Mike met zijn soloplaat, ik met een paar filmprojecten. En daarbij, mijn vrouw is zwanger. Ik heb nu echt geen behoefte om een maand van huis te zijn.”