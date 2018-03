Dieter uit 'Thuis' met de billen bloot voor Kobe Ilsen DBJ

23 maart 2018

11u53 0 Showbizz Zondag gaat het tweede seizoen van 'De drie wijzen' 2.0 van start. Bedoeling is dat de quizkandidaten inschatten of een verhaal van de panelleden waar of onwaar is. Acteur Raf Jansen onderwerpt presentator Kobe Ilsen aan een kruisverhoor.

Heeft Gert Verhulst ooit geslapen naast Koningin Mathilde? Heeft Julie Van den Steen ooit haar cavia opgeblazen? Heeft Philippe ooit een casino opgelicht? Allemaal vragen die weleens zouden kunnen terugkomen in het tweede seizoen van Kobe Ilsens 'De 3 wijzen'. Acteur Raf Jansen vraagt Kobe Ilsen de kleren van het lijf, of was het zijn eigen lijf?

Degemeentebader

Er schenen ook al enkele aankondigende filmpjes, waarin Philippe Geubels zijn beste grappen boven haalt. "Niels Destadsbader heette vroeger nog gewoon Niels Degemeentebader".