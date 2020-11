Dieter Coppens over nieuw seizoen ‘Down The Road’: “Natuurlijk begrijp ik de kritiek”

Voor de vierde keer trekt Dieter Coppens er met een groep jongvolwassenen met het Down Syndroom op uit in een nieuw seizoen van ‘Down The Road’, maar deze keer was wellicht de meest bijzondere. Er was de groep die hij vooraf al kende en voor de eerste keer trok hij naar het noorden in plaats van het zuiden, maar misschien nog specialer is de uitbraak van de pandemie waarvan Coppens en de zijnen op de hoogte werden gebracht op de uitgebreide sneeuwvlaktes in Lapland. “Toen we naar daar vertrokken, sprak iedereen nog van een griepje in China, maar tijdens ons verblijf mondde dat uit in de gekende situatie”, zegt Dieter. “Toen we het aan de gasten vertelden, waren die in de eerste plaats vooral teleurgesteld dat hun vakantie er vroeger opzat. Maar we zijn toch een paar dagen vroeger naar huis gegaan. Het leek ons niet echt handig om daar met zijn allen aan paar maand vast te zitten.”