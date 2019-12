Dieter Coppens en Kevin gaan weer ‘Down the snow’ voor De Warmste Week KD

03 december 2019

07u21

Bron: VRT 0 Showbizz Dieter Coppens en Kevin, die te zien was in het eerste seizoen van ‘Down the road’, gaan binnenkort opnieuw liften voor het goede doel. Met ‘Down the snow’ proberen ze voor De Warmste Week van Rusland naar België te reizen om zo geld in te zamelen voor GimmeShelter, een vzw die zich inzet voor daklozen. Hun avontuur is te volgen via de site en sociale media van Eén.

Vorig jaar beleefden Dieter en Kevin tijdens De Warmste Week een ongelofelijk avontuur toen ze van Finland naar Wachtebeke reisden. Dit jaar trekken ze er weer op uit, zij het deze keer van Rusland naar België. Ze zullen meer dan 3.000 kilometer liften voor het goede doel. Dieter en Kevin beginnen op woensdag 18 december op het Rode Plein in Moskou aan hun avontuur. Het wordt een reis waarbij ze op zoek gaan naar vervoer, onderdak en warmte. Net als vorig jaar zijn ze volledig aangewezen op de warmte van de mensen die ze onderweg tegenkomen. Het doel is om voor Kerstmis aan te komen in Kortrijk, en dankzij de actie geld in te zamelen voor het goede doel.

Kijkers kunnen Dieter en Kevin steunen door ‘Down The Snow’ te sms’en naar 4342 of een steunkaart te kopen via een.be. Het volledige reisverslag is op 31 december te zien op Eén. Wie wil kan het vanaf 24 december al online bekijken op VRT NU.