Dierenarts van Sprotje waarschuwt: “Huisdieren kunnen overprikkeld raken in deze periode” Jacob De Bruyne

25 april 2020

Tijdens deze quarantaineperiode brengen baasjes meer tijd dan ooit door met hun huisdieren. "Ze zijn nu nóg belangrijker", zegt dierendokter Joshua Dutré (31). Maar tegelijk moeten we ook oppassen dat we hen niet té veel aandacht geven. "Ik krijg meer katten binnen met blaasontsteking ten gevolge van stress."

Vanavond start op VTM het tweede seizoen van ‘Beestig’. Net als vorig seizoen is het opnieuw de vlotte dierendokter Joshua Dutré die daarin verhalen toont van huisdieren en hun eigenaren. Volgens hem zijn huisdieren in deze quarantaineperiode belangrijker dan ooit. “Dat belang valt echt niet te onderschatten”, zegt hij. “Vooral mensen die alleen wonen hebben nu heel veel aan die beste vriend waar ze hun verhaal aan kwijt kunnen. Ik ben er ook van overtuigd dat mensen meer in hun kot blijven omdat ze een huisdier hebben. Dat merk ik aan heel veel leuke berichten die ik krijg.”

Maar tegelijk waarschuwt Dutré ook voor een overbelasting. “Niet elk dier krijgt tijdens een ‘normale periode’ de hele tijd aandacht, en dus kunnen ze van te veel aandacht overprikkeld geraken. Zeker katten, die van nature graag op zichzelf zijn. Ik merk dat er in mijn praktijk aanzienlijk meer katten met een blaasontsteking worden binnen gebracht die te wijten is aan stress. Ik raad dan ook iedereen aan de routines van de huisdieren zo veel mogelijk te respecteren en hen hun eigen plekjes in het huis te gunnen.”

Twee jaar geleden raakte Joshua Dutré nationaal bekend toen hij de kat Sprotje redde nadat die door zijn baasje in een oven was gestoken. Sprotje overleefde het uiteindelijk en sindsdien richtte de dierenarts van ‘Beestig’ ook de VZW ‘Sprotjesfonds’ op. Die zoekt vanaf maandag 27 april naar een ‘dierenburgemeester’ in elke provincie. Een stem kost een euro, maar die opbrengst gaat volledig naar dierenasielen en dierenvzw’s in nood. Alle informatie vind je hier.

