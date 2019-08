Diepdroevige Liam Hemsworth reageert voor het eerst op stuklopen huwelijk DBJ

12 augustus 2019

19u44 1 Showbizz Liam Hemsworth (29) heeft voor het eerst gereageerd op zijn stukgelopen huwelijk met Miley Cyrus (26). Een dag nadat bekend werd dat de twee tot ieders verbazing uit elkaar zijn werd hij gespot in Byron Bay in Australië, waar hij steun zoekt bij zijn broer Chris.

De Daily Mail Australia spotte Liam en vroeg hem naar zijn eerste reactie. “Je zult nooit begrijpen hoe dit voelt”, reageerde de 29-jarige acteur kort. “Ik wil er niet over praten.” Op foto’s is te zien dat Liam behoorlijk kapot lijkt van de breuk. Hij loopt met een bedrukt gezicht over straat.

Downcast Liam Hemsworth breaks his silence on his shock split from Miley Cyrus https://t.co/pZIlbqzZPY Daily Mail Celebrity(@ DailyMailCeleb) link

Miley lijkt het ondertussen een stuk minder zwaar te hebben met de breuk. Zij werd afgelopen weekeinde zoenend betrapt met Kaitlynn Carter, de ex van The Hills-ster Brody Jenner. De twee zijn momenteel op vakantie in Italië. Liam en Miley waren nog niet eens een jaar getrouwd.