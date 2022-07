“Diep in de nacht bleek de liefde groter dan ooit”: dit was Metallica op Rock Werchter

En gelukkig ook een Metallica dat de slaapkamer ontvluchtte. ’Seek and Destroy’ spleet het park genadeloos doormidden. Vuurwerk tot halverwege de menigte en een band op kruissnelheid. ‘Damage’ opende de bis, ‘One’ werd uitgesponnen en ‘Master Of Puppets’ kreeg een tweede herneming bij een al even magistraal vuurwerk. “We are Metallica and so are you,” sprak Hetfield. Dat was ook zo, diep in de nacht bleek de liefde groter dan ooit, maar cadeau kreeg het Werchter vrijdag niet.