Diede, Celester en Amy spreken voor het eerst na ‘K2 zoekt K3': “Het normale leven terug oppikken was nog zwaarder dan de finale verliezen”

ShowbizzMaandenlang leefden ze toe naar een nieuw leven als K3'tje, maar op een zucht van hun droom moesten ze toch de wedstrijd verlaten. Het is vechten tegen het zwarte gat voor Diede, Celester en Amy. De ene smeedt trouwplannen en kocht een lapje bouwgrond, de andere wil covers brengen op YouTube of neemt de draad van haar studies weer op. In hun eerste, exclusieve gesprek na ‘K2 zoekt K3' blikken ze terug op de wedstrijd en vertellen ze over hun toekomstplannen. “Het contact met Hanne, Marthe en Julia is snel verwaterd.”