“Die neuzen in combinatie met hooikoorts wordt een uitdaging”: K3 herneemt orginele musical ‘De 3 Biggetjes’

ROYALTY Heeft prins Harry het definitief verkorven bij de Britse media? “Wacht maar tot Charles al z'n titels afneemt”

Met z'n rechtszaak tegen ‘Mirror Group Newspapers' probeert prins Harry (38) het Britse medialandschap te hervormen, maar of dat zal lukken is een andere vraag. De Britse pers liet zich de voorbije dagen bijzonder kritisch uit over de hertog van Sussex. En niet alleen de tabloids, maar ook kwaliteitstitels zoals ‘The Guardian’ en ‘The Telegraph’ zijn vlijmscherp voor z'n gedrag. Zijn de media Harry kostbeu? We trokken op onderzoek en legden ons oor te luisteren bij royalty-expert Wim Dehandschutter. “In plaats van de media zou hij beter zichzelf proberen redden. Hij zal het nodig hebben.”