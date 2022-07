“Die lederhosen zijn onze beste investering ooit”: De Romeo’s geven verrassingsoptreden in Moose Bar op Tomorrowland

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het lijkt niet meteen een naam die je zou verwachten op een festival als Tomorrowland, maar kijk: niemand minder dan De Romeo’s mochten vrijdagavond het tweede festivalweekend inluiden met een verrassingsoptreden in de Moose Bar. “In 2019 stonden we ook al eens op Tomorrowland, maar toen stonden we ook mee op de affiche. Dit keer is het eigenlijk nóg leuker, want niemand weet dat we gaan komen”, vertellen Chris Van Tongelen, Gunther Levi en Davy Gilles vlak voor ze aan hun set gaan beginnen. Optreden doen ze - uiteraard - in lederhosen. “In de Moose Bar kan je niet in je zwembroek afkomen hé”, lacht Chris. “Al zou het met dit weer nog niet zo’n straf zijn. Nee, die lederhosen zijn onze beste investering ooit gebleken. We spelen regelmatig op après-skifeestjes, dus die komen vaak van pas. En ook thuis kunnen we ze nog eens aantrekken”, grapt hij.

Magisch

Dat ze een vreemde eend in de bijt zijn tussen al dat dj-geweld, klopt volgens de heren niet. “Eigenlijk spelen we heel veel voor jongeren zoals hier, dat is echt ons publiek. We zouden bijna durven zeggen dat we hip zijn”, glimlacht Davy. “Festivals voorzien steeds vaker een soort van feesthut, waar wij perfect passen. We speelden onlangs op het Fantasia Festival, en daar stond meer volk bij ons dan voor het hoofdpodium. Maar spelen op Tomorrowland blíjf natuurlijk erg bijzonder. Artiesten zouden er géld voor geven om hier te mogen staan.” Dat beaamt ook Gunther: “Als we aan vrienden zeggen dat we hier mogen optreden, zeggen ze altijd hetzelfde: Tomorrowland is magisch.”

En dus hopen ze ook volgend jaar op de affiche van het Boomse festival te mogen staan. “Al hopen we dan om op het podium naast de VIP-ruimte van Versuz te mogen staan (The Library, red.). Dat zou ideaal zijn, want volgend jaar vieren we ook het 20-jarig bestaan van De Romeo’s. We manifesteren nu dat dat lukt!” Aan de enthousiaste reactie van het publiek in de Moose Bar te zien, zijn ze daar zeker welkom.

Volledig scherm De Romeo’s blazen het dak van de Moose Bar eraf © Photonews

