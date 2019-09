Die keer dat Riadh Bahri door het lint ging: “Ik ontdekte dat mijn vriend mij al maanden bedroog met een vrouw” Ann Jooris en Fernand Van Damme

23 september 2019

10u00

Bron: De Morgen 1 Showbizz VRT-journalist Riadh Bahri (31) is momenteel gelukkig verloofd, maar dat was ooit wel anders. In een interview met De Morgen vertelt hij dat hij bedrogen werd door een van zijn vorige partners, en dat ook op een heel nare manier te weten kwam.

Wanneer hem gevraagd wordt of hij ooit door het lint is gegaan, heeft Bahri meteen een antwoord klaar. “Toen ik ontdekte dat een van mijn vorige lieven mij al maanden aan het bedriegen was, met een vrouw nota bene. Toen dacht ik: moet ik nu uit de kast gekropen zijn om met een man een relatie te beginnen die in het geheim met een vrouw naar bed gaat? Hoe fucked up is de wereld eigenlijk? (lacht) Ik kwam net thuis van de Delhaize en heb die twee zakken vol boodschappen vanuit de gang naar buiten gegooid. Ergens in de muur zit er nog altijd een kap van een glazen fles. Nog nooit had ik zo veel adrenaline in mijn lijf gevoeld.”

Ondertussen is hij erg gelukkig met zijn huidige vriend, die hij een paar maanden geleden ten huwelijk vroeg. “Toen heb ik het laatst gehuild. Toen ik in de auto zat in Californië, in de maand juni, met mijn lief naast mij, net voor ik hem ten huwelijk zou vragen. Achter mijn zonnebril heb ik subtiel zitten janken.” Toch gelooft hij niet dat het een sprookjeshuwelijk gaat worden. “Ik heb mijn vriend ten huwelijk gevraagd, maar weet nu al dat er momenten zullen zijn waarop hij of ik zal willen stoppen. Ik ben mij er nu al van bewust dat hij ooit wel gevoelens zal hebben voor anderen. Ik weet dat ik moeite zal moeten doen om er iets moois van te maken. Ook om naar mijn ouders (die gescheiden zijn, nvdr) een figuurlijke middenvinger op te steken. Voilà, mij lukt het wel.”

Kinderen komen er evenwel niet. “Ik heb besloten dat ik me niet ga voortplanten. Ten eerste omdat ik geen kinderen wil, en ten tweede is dat dan ook mijn bijdrage aan het klimaat, want ik reis bijvoorbeeld te graag, zo compenseer ik toch wat mijn gedrag.”

Het complete interview met onze collega’s van De Morgen kan je hier lezen.