“Die jongen heeft stront in zijn ogen”: keuzemoment in ‘Boer zkt Vrouw' zorgt voor jaloezie

TV‘Boer zkt Vrouw’ is zondagavond de laatste fase in gegaan. Boeren Garry, Kim en William kozen met welke twee vrouwen ze het avontuur willen verderzetten. Maar die keuzes werden niet altijd op gejuich onthaald. “Nu vind ik het erg dat ik afval, omdat zíj het is geworden.”

Het was drama troef toen cowboy William zijn keuze bekendmaakte. Hij koos voor Amber en de mysterieuze Titjana, maar daar waren afvallers Bapke en Valerie allesbehalve blij mee. Toen ze de piste verlieten, klonk hun teleurstelling dan ook luid en duidelijk: “Ik hoop dat Titjana oprecht is. Shit, man. Nu vind ik het wel erg dat ik afval, omdat zíj het is geworden.” Ook Valerie spreekt duidelijke taal: “Van de twee personen die overblijven, kan ik er nu al eentje schrappen. Ik heb het gevoel dat die jongen stront in z'n ogen heeft. Ik heb niet het gevoel dat zij hier is voor de juiste reden.” Titjana zelf hield het - hoe kan het ook anders - mysterieus: “En toen waren we nog met twee…”

Ook bij Garry zorgde het keuzemoment voor drama. Barbara koos er zelf voor om uit het programma te stappen, waarna enkel Els en Evelyn nog overbleven. Al lijkt het voor Evelyn niet bepaald een leuke periode te worden, want Garry gaf meteen toe dat hij smoorverliefd is op Els - en dat dat wederzijds is. “Ik voel het al tot in mijn tenen”, klonkt het bij Garry. “Ik durf niet kijken, want al ze in mijn ogen kijkt, dan smelt ik helemaal weg. Ik ben smoorverliefd, ik kan het niet beschrijven.” Game over voor Evelyn, zou je dan denken. Maar de vooruitblik naar volgende week toonde een heel emotionele Garry…

Dan verliep het keuzemoment van Kim toch net iets makkelijker. Na een openhartig gesprek met Carole waaruit bleek dat er vooral een vriendschappelijke klik was, koos hij met zijn verstand voor Ginny en met zijn hart voor Emi. “Bij Ginny heb ik sinds het begin een goede band en ben ik 100% zeker dat zij goed zou passen bij het bedrijf. Bij Emi zit het gevoel zeer goed, maar ik twijfel of het boerenleven iets voor haar is. Ik zit met een dubbel gevoel en zou op beiden verliefd kunnen worden. Het wordt er dus niet makkelijker op”, voorspelde Kim.

Volgende week gaan Garry, Kim en William individueel op date met hun uitverkoren dames en is het de beurt aan Elien en Cyriel om hun keuze te maken.

‘Boer zkt Vrouw’, zondag om 19.55 uur op VTM

